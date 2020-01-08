Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı(2)

08.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:47

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Yenişehir, Bursa il merkezi, İznik ve İnegöl'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik 3 ay önce başlatılan operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 50 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 13 adet uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA