Bursa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Hocahasan Mahallesi Hoca Hasan Parkı'nda, Türk ve Afganlardan oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Afgan uyruklu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki bir apartmana sığınarak 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanarak, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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