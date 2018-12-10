Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve barışmak için bir araya gelen iki grup Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde buluştu.

İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Basri Ceylan, Gökhan Ceylan ve Yasin Akbulut bıçakla yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.