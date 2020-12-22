Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ö. (32) merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan S.M. (30) ile karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada S.M, Yaşar Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Yaşar Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç