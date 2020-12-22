Bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bıçaklı kavga: 1 yaralı

22.12.2020 06:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:34

Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ö. (32) merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan S.M. (30) ile karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada S.M, Yaşar Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Yaşar Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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