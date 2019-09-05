Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

05.09.2019 15:42

– BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'nde saat 03: 00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hayati D. (58) ile Ercan G. (42) tarla meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hayati D., üzerinde bulunan bıçakla Ercan G.'yi yaraladı. Ağır yaralanan ve ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan G. ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Mustafakemalpaşa