Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu apartmandan çıkarken otomobilden inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Oğuzhan Seven (26), ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 2'si Kocaeli'de yakalandı.

Orhangazi ilçesi Turist Yolu Caddesi'nde oturan Oğuzhan Seven, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında evinin bulunduğu apartmandan çıkarken, yanına yaklaşan otomobilden inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Seven kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Seven ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, buradaki müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

? Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.