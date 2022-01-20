Bursa'da "bıçak parası" istediği iddiasıyla hakkında dava açılan doktor hakim karşısında

BALIKESİR (AA) - Bursa'da, ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" istediği iddia edilen doktorun yargılanmasına başlandı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık T.T. ile avukatı katıldı.

Savunmasını yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, gözaltına alınmadan birkaç gün önce hastaneye yakınıyla gelen bir hastanın kendisine tedavi olmak istediğini belirttiğini, tam teşhis için hastadan tüm tetkiklerini yaptırmasını istediğini anlattı.

Hastanın Balıkesir'den geldiğini söylediğini aktaran sanık, "Neden orada tedavi olmadıklarını sordum. Onlar da oradaki ilgiden memnun kalmadıklarını belirttiler. Olay günü hastaneden çıkacağım sırada erkek şahıs yanıma geldi, babasının tetkiklerini getirdiğini söyledi. Çıkmam gerektiğini belirterek masama bırakmasını söyledim. Hastalara tetkikleri verdiğimiz zarflara benzeyen zarfı masanın üzerine bıraktı. Bu sırada polisler geldi." şeklinde savunma yaptı.

İddia edildiği gibi kendilerinden para talep etmediğini ileri süren sanık, "Neden bu şekilde iftirada bulunduklarını bilmiyorum ancak gözaltına alındığım süreçten itibaren telefonumda oynamalar yapılmış, kredi çıkarılmaya çalışılmış. Bu sebeple kimliğimi yeniledim ve e-devlet şifrem de çalınmıştır." dedi.

Sanık, hastanede kendisinden başka 3 profesör ile 9 doçent bulunduğunu belirterek, "Müşteki tedavi için onlardan da yardım alabilirdi. Ben kendilerinden herhangi bir para talep etmedim." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin beraatini isteyen sanık avukatı da hakkındaki adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep etti.

Sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına, müştekinin dinlenmesine ve hastanın tetkiklerinin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli doktor T.T, iddiaya göre bir hastadan ameliyat için bıçak parası istemiş, hastanın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doktoru gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklanmış, daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.