Bursa'da 'bıçak parası' istediği iddia edilen doktor tutuklandı - Haberler
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Bursa'da "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da

Bursa'da, ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da, ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" istediği iddia edilen doktor tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli doktor T.T, iddiaya göre bir hastadan ameliyat için bıçak parası istedi.

Hastanın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. tutuklandı.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
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