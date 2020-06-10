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Bursa'da bezelye üretiminde yüksek rekolte beklentisi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bezelye üretiminde bu sene 1100-1300 ton bazında rekor bir verim beklediklerini ifade etti.

Bursa'da bezelye üretiminde yüksek rekolte beklentisi
10.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:40

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bezelye üretiminde bu sene 1100-1300 ton bazında rekor bir verim beklediklerini ifade etti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki toplam bezelye üretiminin yüzde 31'i Bursa, Bursa'daki bezelye üretiminin ise yaklaşık yüzde 50'si Yenişehir'de üretiliyor. Türkiye'de 100 bin 305 dönüm alanda 98 bin 200 ton bezelye üretiliyor. Bursa, yüzde 30'dan fazla gerçekleştirdiği bezelye üretimiyle ülke ve il ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bezelyenin, elle hasat edilenleri sofralık, makine ile hasat edilenleri ise dondurulmuş ve endüstriyel kullanım için uygunluk sağlıyor.

Yenişehir İlçesi Yolören Mahallesi'nde gerçekleştirilen bezelye hasadına katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, üreticilerle bir araya geldi. Burada konuşan Aygül, Türkiye'nin en kaliteli bezelyesinin bölgede yetiştirildiğini ifade etti.

Aygül, hasat sırasında çiftçilerle tarlada beraber olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenişehir Yolören Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı ve buradan hasat edilen ürünleri alacak olan firma yetkililerimizle beraber çiftçilerimizle beraberiz. Buradaki ürünler makine ile hasat ediliyor. Hasat edilen ürün alıcı firma tarafından alınarak bir kısmı dondurulmuş gıda bir kısmı ise endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki bezelye üretiminin yüzde 30'undan fazlasını Bursa sağlamaktadır ve bu bakımdan ilimiz, ülkemizin en önemli ilidir. Yenişehir ise Bursa'da gerçekleşen bezelye üretiminin yarıdan fazlasını tek başına karşılamaktadır. Dolayısıyla Yenişehir bezelyede tek başına marka bir ilçedir."

Bezelye üretiminden bu sene büyük verim beklendiğini aktaran Aygül, "Bezelye üretiminde bu sene 1100-1300 kilogram bazında rekor bir verim bekliyoruz. Bu verim sayesinde milli ekonomiye daha fazla katkı sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, Bursa'da bu seneki tarımsal üretim, pandemiye rağmen aldığımız bütün tedbirlerin neticesi olarak, 2019 yılına oranla daha fazla verim elde ettiğimiz bir yıl olacak. Dolayısıyla Yenişehir başta olmak üzere tüm ilçelerimiz hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak ivme kazandıracaklar." ifadelerini kullandı.

Bursa'da çiftçilerin DİTAP uygulamasına kayıt olmaya başladıklarını da belirten Aygül, üreticilerin ürünlerini DİTAP yoluyla doğrudan tüketiciye ulaştırabileceklerini anımsatarak, hasat sezonunun tüm üreticilere, Bursa'ya ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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