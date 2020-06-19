Bursa'da Bey Sarayı gün ışığına çıkarılacak
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Bursa'da Bey Sarayı gün ışığına çıkarılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk sarayı olan ve halen üzerinde orduevi bulunan Bey Sarayı'nın gün ışığına çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarda sona geldiklerini, sarayın bulunduğu alandaki Orduevinin taşınmasıyla ilgili sürecin başladığını bildirdi.

Bursa'da Bey Sarayı gün ışığına çıkarılacak
19.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:06

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk sarayı olan ve halen üzerinde orduevi bulunan Bey Sarayı'nın gün ışığına çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarda sona geldiklerini, sarayın bulunduğu alandaki Orduevinin taşınmasıyla ilgili sürecin başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, Merinos Gölpark'ta düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu hafta da Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yaptığı görüşmelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Millet Bahçesi'nin yanında bulunan spor salonu ve yüzme havuzunun yıkılarak bu alanın Millet Bahçesi'ne ilave edileceğini belirten Aktaş, "Açılış töreninde Cumhurbaşkanımız da Bakanımız Murat Kurum'a 'Burası biraz küçük olmuş' gibi bir söylemi olmuştu. Konuyu Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. İnşallah spor salonu ve yüzme havuzunu 31 Temmuz'a kadar yıkıp, 42 dönüm olan millet bahçesine 18 dönüm alan daha katıyoruz. Tabii Bursaspor'umuzla beraber oradaki spor salonundaki hatıraların yaşatılması için de bir çalışmamız olacak. Burayla alakalı süreci seri şekilde başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde müjdelenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çevresinin açılmasıyla ilgili proje için de tarih veren Aktaş, bu projenin konuyla ilgili ilgisiz herkesi çok heyecanlandırdığını aktardı.

Binaların yıkılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyuran Aktaş, "İnşallah 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilk binalarımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. İlk binalar diyorum çünkü bu sayı 5 olabilir, 7-8 olabilir. Yıkım 18-22 Ağustos olabilir ama 31 Ağustos'u geçmeyecek. Görüşmelerimiz sürüyor. Kamu binalarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı, özel binalarla ilgili anlaşma yaptıklarımız var. Bu projeden Cumhurbaşkanımız da ciddi heyecan duydu. Bu konunun orayı tarih adasına çevirecek bir konu olduğunu kendisi de ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

T2 tramvay hattı ve yeni millet bahçesi çalışmaları

Son 2,5 yıldır çeşitli nedenlerle fazla mesafe alamadıkları T2 tramvay hattında da sürecin hızlanacağını bildiren Aktaş, bu süreçte cadde sakinlerinin sorunlarının giderilmesi, üst geçitlerin tamamlanması noktasında bazı çalışmalarının olduğunu kaydederek, "Toplamda 8 bin 100 metre uzunluğunda ve 700 metresi yer altında olan bir hat. Bu hattın tamamlanarak T1 hattı ile entegre edilmesi için süreci hızlandırdık. İkmal ihalesi en geç 31 Ağustos 2020'ye kadar bitecek. 2021 sonu itibarıyla da hiçbir eksiği, aksağı kalmaksızın T1'e entegre ederek hizmete açmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kentte 3 yeni millet bahçesinin daha yapılacağını ifade eden Aktaş, Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki 39 dönüm alana yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl halde kalan ek binaların kaldırılacağını belirtti. Binaların 30 Eylül 2020'ye kadar yıkılacağını vurgulayan Aktaş, hiçbir ticari ranta yol açmadan alanı millet bahçesi olarak Bursa'ya kazandıracaklarını aktardı.

Doğanbey TOKİ konutlarının bulunduğu alana kazandırılacak millet bahçesi yapım ihalesinin en geç 31 Ekim 2020'ye kadar gerçekleştirileceğini ifade eden Aktaş, hem Yıldırım hem de Osmangazi ilçesini yakından ilgilendiren Gökdere Millet Bahçesi ile ilgili projenin 20 güne kadar bitirileceğini, 31 Aralık 2020'ye kadar da ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Orduevi taşınacak

Osmanlı'nın ilk sarayı olan ve halen üzerinde Orduevi bulunan Bey Sarayı'nın gün ışığına çıkarılması ile ilgili çalışmalarda da sona geldiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Osmanlı'nın ilk sarayı da Bey Sarayı. Şu an Orduevinin olduğu alanda. Bununla alakalı süreç de başladı. Bu konudaki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve kuvvet komutanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Orduevi buradan taşınacak ve şehir adına önemli bir adım atılacak. Bununla ilgili tarih vermedim ancak süreç başladı."

Aktaş, Bursa'ya dair müjdelerinin bunlarla sınırlı olmadığını kültür, sanat, turizm ve kentsel dönüşüme dair önemli önemli bazı gelişmeler olduğunu ve bunları da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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