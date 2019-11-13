Bursa'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
13.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Umut C. (25) idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, Alanyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Yıldırım'a (60) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA