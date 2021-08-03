Bursa'da beton mikseri devrildi, sürücü ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. İnegöl merkezden gelip Hikmet Şahin Köprülü Kavşaktan dönüş yapmakta olan sürücü Ahmet Yılmaz (60) yönetimindeki 16 YC 079 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araçtaki sürücü yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından araçta çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı