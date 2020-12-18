Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı
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Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı

18.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:02
Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü. Bu esnada kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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