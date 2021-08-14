Bursa'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahalle Mezarlığı mevkisinde, Çetin İlhan idaresindeki 16 KPH 96 plakalı otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada, sürücü Çetin İlhan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kullanılmaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek