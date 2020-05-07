Bursa'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
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Bursa'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Bursa'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
07.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:24

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförleri dezenfekte ederek, işyeri sahiplerine maske dağıttı.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförleri dezenfekte ederek, işyeri sahiplerine maske dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförler, Bilim Kurulu karalı ile 11 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda işletmelerin ilaçlanması için çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla bugün ilk dezenfeksiyonu gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren tüm berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Dündar, "Belediye olarak, bu zorlu süreçte tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Normalleşme sürecinde de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatın farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Dündar, "Türkiye, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın kurallara ve uzmanların uyarılarına uyması, daha kısa sürede normal hayata döneceğimizin işaretlerini veriyor. Bu süreçte özellikle berber ve kuaförlerimiz mesleklerini çok özledi. Ekiplerimiz, onlara destek olmak amacıyla bugün itibariyle dükkanlarını dezenfekte etmeye başladı. Esnafımızın belirlenen kurallara uyarak hizmet vermelerini temenni ediyoruz. Bizler, esnafımızın yanında olmaya hazırız. İnşallah, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

"Ekipler çok hızlı bir şekilde eeldi"

Salonu dezenfekte edilen berber Timur Aktaş, Osmangazi Belediyesi'nin sunmuş olduğu hizmetten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Dükkanlarımızın açılacak olması bizlere umut oldu. Randevularımız oldukça yoğun. Kendi çalışmalarımızı yapmaya başladık. Sosyal mesafe açısından koltukları ayırdık. Dezenfeksiyon bizler için en önemli nokta. Ekipler, çok hızlı bir şekilde geldi. Gelmeleri bir hafta, on gün sürer diye bekliyordum. Açılıştan önce böyle bir hizmet almak bizleri memnun etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Osmangazi Belediyesi zor günlerimizde yanımızda oldu"

Kuaför Handan Evcimen ise müşterileri ağırlamaktan zevk duyacağının altını çizerek, "Pazartesi itibariyle salonlarımızın açılacak olması tüm kuaför arkadaşlarımı heyecanlandırdı. Osmangazi Belediyesi de, müşterimizin sağlığı açısından dezenfeksiyon çalışması yaparak maske dağıttı. Yarın kendi imkanlarımla ilaçlama yaptırmak istiyordum. Belediyeden gelen telefon sürpriz oldu. Meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz iyi ki bu zor günlerde yanımızda. Allah razı olsun. İnşallah, bundan sonra güzel günler olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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