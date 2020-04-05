Bursa'da belediye tarafından kiralanan otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personelinin daha iyi koşullarda dinlenebilmesi için otel kiraladı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personelinin daha iyi koşullarda dinlenebilmesi için otel kiraladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde belediye tarafından kiralanan otel, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına hizmet verecek.

Sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmesi amaçlanan otelde, ilk etapta bir ay boyunca 70 kişi kalabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yerel yönetimler olarak bu zor günlerde sağlık personeline destek olmayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparken, bir yandan da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sosyal destek bağlamında gıda yardımı, sıcak yemek ve ekmek yardımı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte en çok risk altında bulunan ve fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarını da unutmadık. Koronavirüs salgını sürecinde daha önce belediyeye ait Yeşil Yıldırım Oteli'ni sağlık personelimizin kullanımına tahsis etmiştik. Fakat bunun yeterli olmadığını gördük. Yıldırım'da hizmet veren Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarımız için 4 yıldızlı, 70 oda kapasiteli nezih bir oteli kiralayarak sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk."

Kaynak: AA