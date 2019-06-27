Bursa'da belediye meclis üyesinin darbedilmesi

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Temirtaş'ın darbedilmesini kınadı.

Bahadır, Atatürk Caddesi'nde tarihi belediye binası önünde düzenledikleri basın açıklamasında, saldırıyı esefle karşıladığını ve şiddetle kınadığını söyledi.

"Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Grup Sözcümüz Mehmet Temirtaş'a yapılan bu menfur saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını, saldırıyı yapanların, planlayıcıları ile beraber yargı önüne çıkartılarak kamu vicdanını rahatlatacak şekilde hak ettikleri cezayı almaları kamuoyunun en temel beklentisidir." diyen Bahadır, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da saldırıyı kınadığını ifade ederek, olaya karışanların bir an önce yakalanması ve yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Basın açıklamasında, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, her iki partiden belediye meclis üyeleri ile partililer hazır bulundu.

Kaynak: AA