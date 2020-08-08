Bursa'da bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı
08.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:58

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bekçi ve polislere zorluk çıkaran 4 kişi gözaltına alındı.

Altınova Mahallesi Selvili Sokak sakinleri, 4 kişinin sokakta uygunsuz şekilde gezdikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu kişiler, kendilerini uyaran ekiplere saldırmaya çalışınca arbede çıktı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen K.A, S.T, S.B. ve S.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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