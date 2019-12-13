Bursa'da bedelli askerler yemin etti
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Bursa'da bedelli askerler yemin etti

Bursa'da 27'nci dönem bedelli erbaş ve erler yemin etti.

13.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:42
Bursa'da bedelli askerler yemin etti

'da 27'nci dönem erbaş ve erler yemin etti.


Bursa İl Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 27. dönem bedelli erbaş ve erlerin yemin merasimine aileleri katıldı. Tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın emir ve komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Salonunda ailelerinin de iştirakiyle gerçekleşti. Bedelli askerler bayrak ve silah üzerine el koyarak yemin etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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