Bursa'da bazı marketlerde yoğunluk oluştu
Bursa'da 10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarının çevrelerinde ise kısmi hareketlilik olduğu, kent halkının genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.
18.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:45
Bursa'da 10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarının çevrelerinde ise kısmi hareketlilik olduğu, kent halkının genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.
Bir cadde üzerinde rekabet eden iki marketin önünde kalabalık oluştu. Zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
Kaynak: AA