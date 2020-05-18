Bursa'da bazı marketlerde yoğunluk oluştu Bursa'da 10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarının çevrelerinde ise kısmi hareketlilik olduğu, kent halkının genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.

Bursa'da 10.00-16.00 saatlerinde faaliyet göstermesine izin verilen marketler ile bakkal, manav ve kasap dükkanlarının çevrelerinde ise kısmi hareketlilik olduğu, kent halkının genel itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi. Bir cadde üzerinde rekabet eden iki marketin önünde kalabalık oluştu. Zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Kaynak: AA