Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

04.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:04
Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA
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