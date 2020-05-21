Bursa'da bayram öncesi banka önünde uzayan kuyruklar
Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.
21.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:33
Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Korona virüs salgına karşı alınan tedbirler devam ederken 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Türkiye ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek. Kısıtlama nedeniyle Bursa'da çarşı pazarların yanısıra banka önlerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları ikaz etti. - BURSA
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA