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Pablo Martin Batalla, Bursaspor, Kestel, Bursa, Güncel

Bursa'da Batalla sevgisini virüs bile yok edemedi

Bursa Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli bir personel, Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla yazılı tulumu ile dezenfekte çalışması yaptığı sırada çekilen fotoğrafının sosyal medya paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:51
Bursa'da Batalla sevgisini virüs bile yok edemedi

Bursa Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli bir personel, Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla yazılı tulumu ile dezenfekte çalışması yaptığı sırada çekilen fotoğrafının sosyal medya paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

Kestel ilçesinde, korona virüse karşı çocuk parkında dezenfekte çalışması yapan belediye çalışanı 38 yaşındaki Öner Gökmen, giydiği tuluma Bursaspor'un efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın ismini ve numarasını bastırdı. Tulumla birlikte yaptığı çalışma sırasında çekilen fotoğrafı Belediye Başkanı Önder Tanır sosyal medyada "Özlediniz değil mi çocuklar? Dezenfekte edildiler, tertemiz oldular. Siz parkalara dönünceye kadar salıncaklar ve kaydıraklar bize emanet" ifadeleriyle paylaştıktan sonra Bursaspor taraftarı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaşımın ardından büyük beğeni toplayan Gökmen ise, " Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada sevdiğimiz ve efsane olan bir futbolcumuz Batalla'nın ismini yazdırdım. Bursaspor'umuz da Süper Lige inşallah geri gelir. Paylaşımdan sonra çok güzel tepkiler aldım, mutluyum" dedi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların hem bedensel sağlıklarını korumak ve psikolojik olarak iyi durumda olmalarını sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, " Arkadaşımız Bursamızın göz bebeği olan Bursaspor'u ön plana çıkartmak istedi. Bu noktada Bursaspor'umuzun markalaşmış bir ismi olan Batalla'nın ismini ve numarasını bastırmış. Hem kendi içimizde bir motivasyon olması hem de psikolojik olarak kendilerini iyi hissettirmek adına böyle bir çalışma yapmışlar. Güzel bir enstantane oldu. Karşılığında sosyal medyadaki güzel etki bizleri de memnun etti" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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