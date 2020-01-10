Bursa'da başkan sordu, gazeteciler yanıtladı

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Bu kez başkan soruyor, gazeteciler cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Aktaş, gazeteciliğin çok zor meslek olduğunu söyledi. Programın bir bölümünde Başkan Aktaş, soru sordu, gazeteciler de cevapladı.

Bursa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi'nce 'Bu kez başkan soruyor, gazeteciler cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'ndaki etkinlikte Başkan Aktaş soru sordu, gazeteciler de yanıt verdi. Başkan Aktaş, gazetecilerin ekonomi, kent, internet gazeteciliği ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini aldı.

Kaynak: DHA