Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi - Haberler
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Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi Türkiye'de Pitbull vahşeti konuşulurken, ağır cezai yaptırımlardan korkan sahipleri de onları birer birer terk etmeğe başladı.

BURSA (İHA) - Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi

BURSA - Türkiye'de Pitbull vahşeti konuşulurken, ağır cezai yaptırımlardan korkan sahipleri de onları birer birer terk etmeğe başladı. Bursa'da başıboş halde dolaşırken bir kediyi parçalayıp cami şadırvanına sığınan Pitbull cinsi köpek Osmangazi Belediyesi ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta başı boş şekilde dolaşan Pitbull cinsi köpek gözüne kestirdiği bir kediyi parçaladı. Satışını ve reklamını yapanlara 11 bin lira, sokağa terk edenlere 30 bin lira cezai yaptırımı bulunan Pitbull cinsi köpek daha sonra bir caminin abdest alma şadırvanına girdi. Saldırgan köpeği görenler hemen polis ve belediyeden yardım istedi. Olay yerine gelen özel donanımlı Osmangazi Belediyesi ekipleri Pitbull cinsi köpeği yakalayarak götürdü.

Polis ve belediye ekipleri Pitbull cinsi köpeklerin sokakta dolaştırılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, bu kişilere cezai yaptırım uygulanacağını ifade ettiler.

Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi

Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi

Bursa'da başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek etkisiz hale getirildi

Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon

Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon

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