Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

- Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı Bursa'da 3 başıboş kalan at anayolda koşturmaya başlayınca trafiği altüst etti.

- Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

BURSA - Bursa'da 3 başıboş kalan at anayolda koşturmaya başlayınca trafiği altüst etti.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesinde meydana geldi. 3 sahipsiz atın şehrin en işlek caddesinde araç trafiğinin tersi yönünde koşmaları araç trafiğini birbirine kattı. Araçların arasında koşturan atları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılırken, sürücüler ise herhangi bir kaza yaşamamak için büyük çaba sarf etti. Atların trafikte koşturma anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur