Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
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Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu Bursa'da anayolda başıboş atlar trafikte tehlike oluştururken insanlar gibi de kaldırımda yürüyor.

Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu

BURSA - Bursa'da anayolda başıboş atlar trafikte tehlike oluştururken insanlar gibi de kaldırımda yürüyor.

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor. Sahipsiz başıboş atların insanlar gibi kaldırımdan yürüyorlar. Kaldırımda yürüyen atları gören vatandaşlar ise gözlerine inanamıyor. Trafiğe çıkan başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası olurken, ana yolda kilometrelerce ilerlemeleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu
Bursa'da başıboş atlar şehir merkezinde böyle koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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