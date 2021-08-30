BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU
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BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, karayolunda başıboş koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

BURSA'da, karayolunda başıboş koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa-Ankara yolu Yıldırım ilçeside başıboş at, caddede koşarken görüldü.Bazı sürücüler, bu sırada araçlarını yol kenarına çekerken, bazıları ise atlara çarpmamak için hızını azalttı. Atların koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU
BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU
BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU
BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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