BURSA'DA BAŞIBOŞ AT, CADDEDE KOŞTU

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BURSA'da, karayolunda başıboş koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

BURSA'da, karayolunda başıboş koşan at, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa-Ankara yolu Yıldırım ilçeside başıboş at, caddede koşarken görüldü.Bazı sürücüler, bu sırada araçlarını yol kenarına çekerken, bazıları ise atlara çarpmamak için hızını azalttı. Atların koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı