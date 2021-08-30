Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
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Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti

Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi.

Bursa'da bağlı olduğu arabada boyunluğu koparıp firar eden bir at, ana yola çıkıp trafiği kilitledi. Dakikalarca İzmir Bursa kara yolunda koşturan at yorulmak bilmedi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Ataevler Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sahibi belli olmayan at trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaklaşık 10 kilometre boyunca koşturdu.

Atı gören sürücüler kaza yapmamak için büyük çaba sarf etti.

Sahipsiz başıboş atın yola çıkması sürücüleri çileden çıkardı. Atın hızla koşmasını kaydeden sürücüler şaşkınlıklarını da gizleyemedi.

Bir sürücünün ise seyir halindeyken elleriyle kovalamaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti
Bursa'da başıboş at ana yolda trafiği altüst etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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