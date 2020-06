Bursa'da başı boş at trafikte araçlarla yarıştı Bursa'da başı boş at trafikte araçlarla yarıştı Bursa'da başı boş at ana yolda araçlarla yarıştı.

Bursa'da başı boş at trafikte araçlarla yarıştı BURSA - Bursa'da başı boş at ana yolda araçlarla yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Bursa- İzmir yolu Bursa istikametinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde ise Atın sağ şeritte hızlı şekilde ilerlediği bazı zamanlarda orta şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Diğer trafik polisinin atın ana yolda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için eskortluk yaptığı görüldü. Başı boş at daha sonra hızla ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Kaynak: İHA