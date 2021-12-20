Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

BURSA (İHA) - - Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü büyük bir şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. .

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Sürücü yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Sürücüsün hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Görenler ise gözlerine inanamazken, sürücü kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesine götürdü.

Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Bursa'da bariyerlere ok gibi saplanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

Gece yarısı kızına telefon açıp korkunç haberi verdi: Anneni öldürdüm, buraya gelin

 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

 'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

"İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title