Bursa'da bariyerlere çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kent merkezinden ilçeye seyreden Mert Yiğit (20) idaresindeki 16 AEL 003 plakalı hafif ticari araç, Bursa-İstanbul Karayolu'nun Orhangazi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.

Yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA