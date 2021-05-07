Bursa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Mahallesi Kavşağı'nda Şaziye Akbulut idaresindeki 16 Y 8027 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan tıra çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonrası bariyerlere çarparak sürüklenen otomobil, daha sonra 46 ADS 18 plakalı tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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