Bursa'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü tarlaya girdi - Haberler
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Bursa'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü tarlaya girdi

Bursa'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü tarlaya girdi
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.

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İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.

K.Ç. idaresindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya girdi.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü tarlaya girdi

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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