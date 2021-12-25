Bursa'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü tarlaya girdi
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya girdi.
Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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