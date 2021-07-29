Bursa'da bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muhsin C. (35) idaresindeki 34 ZP 1553 plakalı otomobil, Gemlik Serbest Bölge çıkışında yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişi, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut