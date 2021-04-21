Bursa'da barajda hummalı temizlik
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Bursa'da barajda hummalı temizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'da barajda hummalı temizlik Bursa'da şiddetli yağmurlar ve kar sularının erimesiyle dağdan gelen dereler önüne kattıkları ağaç parçalarından piknikçilerin bıraktığı çöplere kadar her türlü atığı Doğancı Barajı'na getirirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından barajda temizlik...

Bursa'da barajda hummalı temizlik

BURSA - Bursa'da şiddetli yağmurlar ve kar sularının erimesiyle dağdan gelen dereler önüne kattıkları ağaç parçalarından piknikçilerin bıraktığı çöplere kadar her türlü atığı Doğancı Barajı'na getirirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından barajda temizlik çalışması başlatıldı.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve 2019 ile 2020 yılının kurak geçmesi yüzünden kapasitenin 70 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyelere kadar düştüğü Doğancı Barajı'nda su seviyesi 2021 yılı başından itibaren başlayan gelen yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte yüzde 80'lere çıktı. Barajdaki su seviyesinin istenen düzeye çıkmasıyla birlikte yaklaşık 2 yıldır kullanılan derin su kuyuları devre dışı bırakılırken, Büyükşehir Belediyesi şimdi de derelerin baraja taşıdığı kirliliği temizlemek için harekete geçti.

Kar sularının erimesiyle birlikte dağ gelen dereler önüne kattıkları ağaç parçaları, otlar, piknikçilerin bıraktığı çöpler gibi atıkları baraja taşıdı. Baraj ağzında toplanan atıkların temizlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri su yüzeyinde biriken atıkları yüzer gezen amfibik araçla temizlerken, BUSKİ ekipleri de yol seviyesinden kepçeyle atıkları yukarıya çekti. Gün boyu yapılan çalışma ile yaklaşık 60 ton atık toplanırken, toplam atık miktarının 100 tonu bulması bekleniyor.

Bursa'da barajda hummalı temizlik
Bursa'da barajda hummalı temizlik
Bursa'da barajda hummalı temizlik
Bursa'da barajda hummalı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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