Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı
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Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

22.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:17
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

Bursa'da bankaya maskesiz girmek isteyen anne kız ortalığı birbirine kattı.

Bursa'da bankaya maskesiz girmek isteyen anne kız ortalığı birbirine kattı.

Olay Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan banka şubesine maskesiz girmek isteyen Nurdan B. ile annesi Gülcan B. maskelerini takmayınca, bankada görevli güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve kızını maske takmaları hususunda ikaz etti. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını ifade eden ekiplere, Nurdan B. ile annesi Gülcan B. direnmeye devam etti. Ekipler bu sefer anne kızı idari işlem yapmak için emniyete götürmek istedi, fakat Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeyi reddetti.

Ekipler Nurdan B.'yi araca binmesi için ikna etmeye çalışırken, Nurdan B.'nin söyledikleri pes dedirtti. Polise, "Sizinle işim yok, bırakın bizi gidelim. Biz buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra bırakın gidelim' diyen Nurdan B, daha sonra kadın polis memuruna, "Kadının kadını tutması lazım, beni bırak. Kadın kadını tutarsa erkekler geride durur" diyerek kendisine destek olmasını istedi.

Polis memurlarının sabrını takdir eden vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Polis memurlarının yaklaşık 40 dakika süren ikna çabasının sonunda Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeye ikna edildi. Anne kız ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURSA

Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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