Bursa'da bankadan 200 lira soyuldu
Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.
Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.
Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, bankanın camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.
Banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.
Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç