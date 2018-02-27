Bursa'da Temizlik İşçisi Sırtına Baltayla Vurularak Öldürüldü
Bursa'da fabrikada temizlikçi olarak çalışan işçi, sırtından baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Bursa'da fabrikada temizlikçi olarak çalışan bir kişi, sırtından baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
İŞE GELMEMESİ ÜZERİNE ŞÜPHELENDİLER
Olay, Nilüfer'e bağlı Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran'ın işe gelmemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine Kıran'ın evini kontrol eden arkadaşların, şahsın kapının önünde hareketsiz şekilde yattığı gördü.
CESEDİNİN YANINDA BALTA BULUNDU
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kıran'ın cesedinin yanında balta bulundu. Ekipler, baltayla Kıran'ın arkasından kafasına vurulduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kıran'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayın zanlısını yakalamak için tahkikat başlattı.
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ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKTI SURİYE IRAK AFGAN PAKİSTAN TÜRKMENİSTAN İPİNİ KOPARAN GELMİŞ KESİN ONLARDAN BİRİ YAPMIŞTIR BUNUDACevap Yaz 9 3 Yayından KaldırVELİ GÜNEŞ : Süt te leke var bizim millette yok sanki ulen 80 ili geç kalan 1 ilimiz gündemi değiştirmeye yetiyor zaten bu ilimizin adını bile söylemiyorum bak :)5 Yayından Kaldır