Bursa'da Temizlik İşçisi Sırtına Baltayla Vurularak Öldürüldü

Bursa'da fabrikada temizlikçi olarak çalışan bir kişi, sırtından baltayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İŞE GELMEMESİ ÜZERİNE ŞÜPHELENDİLER

Olay, Nilüfer'e bağlı Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran'ın işe gelmemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine Kıran'ın evini kontrol eden arkadaşların, şahsın kapının önünde hareketsiz şekilde yattığı gördü.

CESEDİNİN YANINDA BALTA BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kıran'ın cesedinin yanında balta bulundu. Ekipler, baltayla Kıran'ın arkasından kafasına vurulduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kıran'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayın zanlısını yakalamak için tahkikat başlattı.