Bursa'da balkonuna kendisini asan şahsın görüntüsü görenleri şoke etti Bursa'da balkonuna kendisini asan şahsın görüntüsü görenleri şoke etti Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde sabah işe gidenler gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı.

Bursa'da balkonuna kendisini asan şahsın görüntüsü görenleri şoke etti

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde sabah işe gidenler gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Bir evin balkonunda sallanan cisim gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası bir şahsın kendisini iple balkonun demir parmaklığına astığı anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden 37 ayrı suçtan kaydı bulunan Nazif A. ipin bir ucunu boynuna diğer ucunu balkonun demir parmaklıklarına bağlayıp kendisini boşluktan aşağıya bıraktı. Bir alt kattaki balkonda asılı kalan Nazif A. hayatını kaybetti. Sabahın ilk ışıklarında balkonda asılı ve hareketsiz şekilde duran duran Nazif A.'yı gören vatandaşlar şoke olurken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Nazif A.'nın evine girerek incelemede bulundu. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Nazif A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Nazif A.'nın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA