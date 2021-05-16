Bursa'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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Bursa'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında oturan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki kızları Sara Hammamı, balkonda oynarken aşağıya düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan küçük kız, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan minik Sara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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