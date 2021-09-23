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Bursa'da Balkan Rüzgarı

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Bursa'da Balkan Rüzgarı

Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (NAKEM) geleneksel olarak düzenlediği NAKEM Balken Festivali, gala gecesi ile sona erdi.

BURSA (Bültenler) - Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 15'ncisi düzenlenen NAKEM Balkan Festivali'ne çok sayıda protokol üyesinin yanı sıra Namık Kemal Spor Kulübü, Makedonya Arnavutluk Kosova Derneği, Tuna Folklor Eğitim Merkezi, Kumanova Yardımlaşma Derneği, Kosova Üsküp Derneği, Sırnıvır Türkleri Derneği, İnegöl Rumeli Derneği, Zafer Spor, Yıldız Folklor Derneği, Bursa Rumelililer Derneği, Kemerçeşme Derneği ve Kosova Kültür Koordinatörlüğü gibi sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri katıldı.

Pandemi şartlarından dolayı bu yıl sadece gala gecesi olarak gerçekleşen festival, Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.

Zafer Mahallesi otopark alanında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ve 3 bine yakın kişinin katıldığı gece, NAKEM Halk Dansları ekibinin muhteşem gösterisi ise başladı. Halk oyunlarının ardından sahne alan Rumeli Semih, söylediği Rumeli ve Balkan ezgileriyle coşku tavan yaptı. Etkinliğe katılan Balkan göçmenleri, hem şarkılara eşlik etti hem de yöresel oyunlarını oynadı.

"16. Balkan Festivali'nin hazırlıklarına başladık"

Festivali, 2 yıl aradan sonra tekrardan düzenledikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) Başkanı Celal Yalçın, katılan herkese çok teşekkür etti. NAKEM Balkan Festivali'nin 16.'sına şimdiden hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, yine Balkan göçmeni hemşerileri için güzel bir organizasyon hazırlayacaklarının müjdesini verdi.

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