Bursa'da balıkçıların ağına erkek cesedi takıldı

02.09.2019 16:56

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağına kimliği belirlenemeyen erkek cesedi takıldı.

Alınan bilgiye göre, Trilye Mahallesi ile Mudanya arasındaki bölgede balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına bir ceset takıldı.

Bunun üzerine balıkçıların haber verdiği Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedini kıyaya çıkardı.

Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA