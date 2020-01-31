Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü
Haberler » Güncel » Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü - Haber

Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir fabrikada bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

31.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:09
Bursa'da bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi öldü

'nın merkez ilçesinde, bir fabrikada bakım yaptığı pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Tufan Tayğın (39), bakımını yaptığı pres makinesinin hareket etmesiyle arada sıkıştı.

Durumu fark eden diğer çalışanların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tayğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tufan Tayğın'ın cesedi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler