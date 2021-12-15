Bursa'da "Bağımlıkla Mücadele" paneli düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde "Bağımlıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr. Cengiz Akkaya ile Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı panele, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Aydın İpek ve Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler katıldı.

Program, konuşmaların ardından panelistlere plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.