Bursa'da "Bağımlıkla Mücadele" paneli düzenlendi - Haberler
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Bursa'da "Bağımlıkla Mücadele" paneli düzenlendi

Bursa'da
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde "Bağımlıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi.

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde "Bağımlıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr. Cengiz Akkaya ile Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı panele, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Aydın İpek ve Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler katıldı.

Program, konuşmaların ardından panelistlere plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Bursa'da Bağımlıkla Mücadele paneli düzenlendi

Bursa'da Bağımlıkla Mücadele paneli düzenlendi

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AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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