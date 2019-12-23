Bursa'da bağ evlerinde saklanan firari hükümlü yakalandı

23.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:06

Bursa'da 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi 17 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü H.L'nin, Mudanya ve Gemlik ilçelerindeki bağ evlerinde saklandığını, zaman zaman kırsal mahalle yollarını kullanarak Bursa'ya gelip gittiğini belirledi.

Beş dosyadan kesinleşmiş 41 yıl hapis cezası bulunan H.L, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: AA