Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar

28.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:22

- Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar Bursa'da kısıtlamaya aldırış etmeden bağ evini eğlence mekanına çevirdiler.

- Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar

BURSA - Bursa'da kısıtlamaya aldırış etmeden bağ evini eğlence mekanına çevirdiler. Jandarma ekipleri tarafından basıldılar.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kestel Merkez Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel tim tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kestel İlçesi Derekızık Mahallesinde bir bağ evinde alkollü eğlence yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin izlemeye aldığı bağ evinde yapılan kontrolde dışarıdan camları kalın perdelerle kapatılarak içeride alkollü eğlence düzenledikleri öğrenildi. Düğmeye basan ekipler içeride masa ve mutfak düzeni oluşturularak içkili mekana çevrilmiş bağ evine baskın düzenledi. İçeride 14 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 20 şahsın masalarda alkol alarak eğlendiği sırada suç üstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine Muhalefet suçundan her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 lira toplamda 63 bin lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeni ile 18 bin lira olmak üzere toplamda 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar
Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar
Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar
Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Hande Erçel Fahriye Evcen
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ömer Bayram Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bağ evini eğlence mekanına çevirdiler baskından kaçamadılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:30:18. #1.15#
title