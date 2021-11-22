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Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tartışma sırasında silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tartışma sırasında silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berat Ö, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mert G'yi (19) konuşmak için Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.

Burada ikili arasında çıkan tartışma sırasında Berat Ö, Mert G'yi iki bacağından tabancayla vurdu.

Berat Ö, çağırdığı taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Mert G. ise 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert G'yi ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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