Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı
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Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı

07.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:33
Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı

BURSA'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan Y.G. (25) hayatını kaybetti.

BURSA'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan Y.G. (25) hayatını kaybetti. Jandarma sahte içkinin satıldığı tekel bayine baskın düzenleyerek, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Baskında  11 litre etil alkol ele geçirildi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki bir bağ evinde geçen cuma günü sahte içki içen 2 arkadaş, zehirlendi. Arkadaşlardan Y.G. hayatını kaybederken, Ö.Ö. (25) hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, 2 arkadaşın sahte içkiyi tekel bayinden satın aldığını belirledi.

Tekel bayine baskın düzenleyen ekipler, 11 litre etil alkol ve rakı yapımında kullanılan anason aroması ele geçirdi. İş yeri sahibi M.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, kentte 3 hafta önce 7 kişi sahte içkiden zehirlenerek, hayatını kaybetmiş, 5 kişi de hastane tedaviye alınmıştı.

5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı
Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı
Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı
Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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