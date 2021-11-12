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Bursa'da baca yangını 2 evi kullanılmaz hale getirdi

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da baca yangını 2 evi kullanılmaz hale getirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan baca yangını nedeni ile 2 ev kullanılmaz hale geldi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan baca yangını nedeni ile 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre Boğazova Yaylası'nda baca yangını nedeni ile alevler bir evi tamamen kullanılmaz hale getirdi. Alevler yan yana bulunun 2 eve daha sıçrarken, evlerin birinde bulunan 3 kişi yangın nedeni ile kendi imkanları ile evden yara almadan çıktı.

Olay yerine sok sayıda İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü söndürme aracı yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangın nedeni ile 2 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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